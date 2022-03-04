掌握新趨勢，把握新商機，從區塊鏈、NFT到元宇宙皆是近一兩年來很夯的議題，NFT與元宇宙究竟是什麼？為何能夠吸引了商界大佬、明星藝人、拍賣行、國際企業都捲入到 NFT與元宇宙的熱潮裡面去，它又將會為現今社會型態帶來什麼樣的革命性的變化與巨大的商機呢？

由旺旺中時媒體集團Click Awards主辦，大大學院協辦的「2022時報會館趨勢商機論壇」，將邀請到台灣文化藝術基金首席大佬台新文化藝術基金會董事長鄭家鐘;周杰倫NFT操盤手創映影視董事長江秉承;全球第一個發行 Marvel, DC, Disney, Star Wars, Givenchy, Coca-Cola and Pixar多項國際品牌的NFT平台,曾創下台灣霹靂布袋戲NFT1秒3000多萬元銷售額的VEVE創辦人暨執行長游書瀚;台灣NFT學界權威，更是台灣首位從 Google 與 NASA 合辦之菁英學校「奇點大學」（Singularity University）畢業生，人稱「寶博士」的臺北科技大學互動設計系專任助理教授葛如鈞;以及原創聖女之歌、參天律等知名遊戲IP，參與全球下載量破千萬的遊戲「原神」場景設計，大中華地區最具規模的遊戲研發企業唯晶科技營運總經理孫雨塵;還有三次世界調酒冠軍、全球酒業最具影響力的人物、亞洲及世界50 大酒吧終身成就獎的得主王偉勳Aki，近期發行Paper plan 全球頂尖酒吧NFT，在酒吧界掀起一波風潮。論壇主持人則邀請到傑思‧愛德威創辦人暨執行長楊佳燊（Jason），擁有24年以上廣告媒體經驗，對市場總是深具前瞻遠見外，更是知名Podcast節目主持人;以及大大學院執行長許景泰共同擔任。講師與主持人實力雄厚，將為大家現身說法，以多樣化的主題內容，並從宏觀、專題、案例等多角化的視野，深入平台、金融、藝術、遊戲、娛樂、消費等不同領域，帶你一次搞懂元宇宙與NFT

論壇資訊

日期：3月29日-30日

時間：下午2:00-4:35

形式：線上演講