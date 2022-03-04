舞獅分為不同的類別，像是「鶴山獅」、「佛山獅」、「廣東獅」與「台灣獅」有什麼不一樣？獅藝中「七步」、「八態」又是如何表現？北市鄉土教育中心，為了讓小朋友對傳統獅藝有更深的認識，與老松國小和台北市立大學運動藝術學系自即日起至111年4月10日止，舉辦「舞獅咚咚鏘」特展。

在臺灣早期農業社會，鄉民平日忙於農事，當廟會祭祀活動開始，為了驅逐疫鬼、遣災納福，逐漸開始有了「獅陣」，舉凡廟會祭儀、開工揭幕等節慶典禮，每當有瑞獅獻壽鑼鼓喧天，就會群聚人潮非常熱鬧，除了娛樂外，更有凝聚情感與振奮人心的社會功能。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，為加強學童在地文化認識與了解，讓大家深入淺出了解「獅藝文化」傳承的重要性，特別邀請北市立大學運動藝術學系師生共同策畫「舞獅咚咚鏘」特展，將傳統舞獅技藝與民眾分享。

張欽鵬說，本次展覽由運動藝術學系龍獅運動組教授念裕祥策展，藝術指導由教授范宜善規畫，並由插畫藝術家邱語清造型及故事製作，透過舞獅實體靜態展示，搭配舞獅技巧解析與競賽影片介紹，呈現舞獅操控的技術與藝術

鄉土教育中心指出，展示內容以沉浸式觀察發想，透過認知、技能與情意三個方向來呈現「弄獅咚咚鏘」的主題展覽布置，展場分為三區，A區以認知為規畫方向，「舞獅的故事」讓觀者理解舞獅活動的意義與名間活動的原由，將舞獅來源和民間傳說故事以簡潔有趣的插圖說明。

另外，B區以技藝傳承為規劃方向，以照片及實體展示呈現傳統獅頭的製作方式，以展示材料、半成品與成品靜態展；C區為影展示區，將動態舞獅競賽影片、舞獅形象影片輪流播映，透過影音視聽覺觀賞，讓觀賞者欣賞舞獅藝術的力與美。

念裕祥說，在台灣，舞獅以新竹分成南北兩獅，俗稱南部獅與北部獅，北部獅嘴部開口很大，因其嘴巴是用𥴊仔（篩子之台語稱呼），故又稱𥴊仔獅，或「開口獅」；南部獅是一種閉口獅（即嘴巴固定不能隨意啓閉），由於其造型與古農村飼雞的竹籠非常相似，故又有人稱為「雞籠獅」，現今一般舞獅團體，也都以「雞籠獅」或「閉口獅」來稱之。

鄉土教學中心表示，展覽自即日起至111年4月10日止，星期二至星期日（國定假日休館），上午9點至下午5點，免費開放參觀。