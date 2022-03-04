台灣馬自達於今日宣布新任總經理，由目前位任台灣馬自達副總經理的劉建良接任總經理，其為台灣馬自達成立以來首任台籍總經理，自4月1日起生效。

劉建良自 2011年（品爵汽車代理時期）開始為馬自達效力，並於 2014年台灣馬自達成立後，擔任銷售、行銷以及售後服務等要職，台灣馬自達未來將借重劉建良先生全方位的完整經驗，領導品牌的價值經營發展，以強化 MAZDA 與顧客之間的情感連結為目標，持續深耕台灣市場。

原總經理三浦忠自 2019 年起接任台灣馬自達總經理，在任期間以過去於各地市場掌管銷售、產品、行銷與策略規劃等重要領域之豐富經驗，協助 MAZDA 在台灣的穩定成長，將於任期屆滿後調任 MAZDA 泰國分公司擔任總裁。

三浦忠任內成功導入全新世代 MAZDA3 以及 MAZDA CX-30，適逢 MAZDA 之一百週年，為了感謝顧客過去一百年來的支持，推展相關的品牌活動，並在 2021 年展望未來之際，旋即展開「FEEL ALIVE 活出嚮往真我」的長期品牌溝通訴求。

MAZDA 依據以人為本的核心概念，一切思維皆以顧客的角度出發，聆聽車主的聲音，企求讓擁有 MAZDA 的生活能夠充滿活力與笑容。另外，試行導入 Omotenashi 日式款待的精神以提升服務品質，將顧客的笑容作為 MAZDA 的經營目標。經由一系列的品牌價值經營行動，協助MAZDA 在競爭激烈的市場中，成功塑造正面品牌形象，奠定 MAZDA 邁入下一個一百週年的豐厚基礎。