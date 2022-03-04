銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)2021年財報出爐，全年稅後盈餘為8.28億元，年增1.22倍，每股盈餘為11.72元，儘管俄羅斯與烏克蘭戰事衝擊車廠生產，且疫情變數未除，騰輝-KY董事長勞開陸表示，努力讓今年比去年好。

騰輝-KY專注於特殊材料，其中散熱基板部分，公司積極布局耕耘車用市場，提高原有汽車LED車燈照明滲透率，受惠於消費性電子等一般銅箔基板材料需求旺盛、車用及軍用航天等特殊材料需求增加，加上半導體測試開發應用，帶動公司整體業績成長；2021年合併營收達76.7億元，年增58.74%，創下歷年新高，受惠於產品組合優化，營業毛利為23.24億元，年增63.3%，合併毛利率為30.32%，年增0.85個百分點，營業淨利為10.76億元，年增1.02倍，稅後盈餘為8.28億元，年增1.22倍，創下歷年新高，每股盈餘為11.72元。

騰輝-KY董事會決議，每股配息6.6元，以3月4日收盤價117元來估算，殖息率約5.64%。

受惠車市升溫散熱需求大增及其他工業散熱應用開始具體發酵，騰輝-KY多個終端認證陸續將在上半年進入量產，促使散熱材料訂單大增，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，具有大量散熱需求，且散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，騰輝-KY看好電動車未來成長的驅動下，散熱材料業績將進一步推升。

騰輝-KY表示，散熱材料仍是主要動能，公司除持續擴大在散熱金屬基板上的領先地位外，5G通信與元宇宙應用時代來臨，將繼續推進高頻、高速材料及精密化的輕薄短小應用需求，並積極介入顯示技術走向Mini LED、Micro LED 背光技術，保持在顯示技術應用領域的優勢。

在半導體測試應用方面，騰輝-KY佈局已見成果，目前半導體測試應用的老化板及探針板訂單，在海外與中國當地，已見逐月成長趨勢，今年將是有明顯訂單貢獻的一年。

騰輝-KY表示，公司擁有汽車及工控等高散熱材料，軍工航天醫療等高信賴度的聚醯亞胺(PI)基板、一系列tec-speed等高頻、高速/低損耗材料，以及IC封裝基板的老化與探針板終端應用等高階材料，除了散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位，期望多種特殊材料能帶來營運的成長動能。