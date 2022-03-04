台北文華東方酒店秉持著酒店集團對於企業社會責任的重視，透過實際行動來回饋於社會。為了幫助台灣流浪貓狗獲得更好的安置照護與充足的醫療資源，台北文華東方酒店將2021年耶誕節愛心義賣國王派之所得共30萬元，分別捐贈給「狗腳印幸福聯盟」以及「臺北市流浪貓保護協會」，行銷公關總監李佳燕與酒店同仁日前造訪兩間送養中心探視機構內的毛小孩，希望捐款能讓流浪貓狗受到良好照顧，並期待浪浪們能早日獲善心人士認養。

文華東方酒店集團致力社區服務貢獻，善盡對環境保護及企業社會責任負責的承諾。透過全球各城市文華東方酒店同仁的努力，持續不斷的宣導社會企業公民責任的重要性。台北文華東方酒店響應集團企業社會責任的願景，每年於12月聖誕節期間，在文華餅房推出「分享愛」慈善義賣，並捐出義賣所得支持公益。

今年酒店將烘焙主廚康豐柚師傅巧手打造的冠軍國王派作為愛心義賣，其販售所得分別捐贈予「狗腳印幸福聯盟」以及「臺北市流浪貓保護協會」，讓送養中心的毛寶貝們獲得更加充足且完善的醫療資源。其中，臺北市流浪貓保護協會秘書長黃靜怡表示收到捐款款項將用作貓咪的醫療費，治療罹患高致死率的貓咪傳染性腹膜炎、胰臟癌等疾病的流浪貓，改善牠們的健康狀況並增添照護資源，讓貓咪受到更好的照顧。狗腳印幸福聯盟秘表示機構安置的大多為傷病犬，收到的款項會用於黃金獵犬等大型犬的醫療救援費用，以及日常飼料開銷與環境維護。

台北文華東方酒店行銷公關總監李佳燕表示，關懷並幫助社會是文華東方酒店集團相當重視的企業社會責任。台北文華東方酒店自開幕以來，每一年都持續積極參與許多社會公益活動，為善盡企業公民社會責任貢獻心力，其中包括造訪老人院與育幼院，疫情嚴峻期間遞送關懷餐盒，向防疫前線的醫護人員致敬打氣，每年歲末的慈善義賣款項捐贈予台灣偏鄉地區小學，幫助原住民孩童購買教學設備器材，也關注台灣石虎、台灣黑熊等瀕臨絕種動物的保育，透過捐款為支持動物保育盡一份心力。

狗腳印幸福聯盟是黃金獵犬救援及送養協會。「讓狗擁有幸福快樂的家庭」為狗腳印的主要宗旨，而非超額收容與終生監禁。被救援的狗或許都有著令人鼻酸的悲慘過去，但我們會許他一個開心、幸福的未來。藉由給予適當醫療，除了在生理上恢復健康之外，也會給予正確的行為教育，讓狗可以順利的接軌家庭生活。本著「資源整合，開心救狗」的理念，將人力、物力、金錢及醫療各方面的資源都整合發揮，更希望集合認同理念的救狗夥伴們一同加入，為狗狗們找到一個幸福的家。

臺北市流浪貓保護協會是臺北市第一個以保護貓咪為主的民間非營利組織，成立宗旨為幫助流浪貓結紮、減少流浪貓數以及幫助流浪貓找愛心家庭認養，宣導認養代替購買、做負責任的主人、正確的養貓觀念。協會主辦的認養活動，每年幫助近500隻貓咪找到家庭，並成立貓咪認養中心提供民眾平日認養貓咪的管道；推廣街貓結紮運動（TNR），減少流浪貓過度繁殖，每年結紮數量約1700隻並逐年增加，是台灣第一個擁有專屬動物醫院的動物保護團體。