偷車賊用簽字筆把車牌「9」竄改「8」 被攔查竟加速逃逸

桃園市蘆竹區2日下午有名男子騎著偷來的機車遇上員警攔查，男子先假裝配合停車，竟趁員警下車時加速逃逸，警方一路追到新北市林口區106線道路段才將其攔下成功逮補。

蘆竹警方表示，39歲的張姓男子騎著4天前偷的重機車在南山路段閒逛，張男為躲避查緝，刻意將車牌號碼末2碼的數字「9」用簽字筆塗改成「8」，由於手法拙劣被眼尖的巡邏員警發現，警備隊員警將他攔下準備盤查。

豈料張男竟趁員警下車時，馬上發動機車引擎加速逃逸，雙方一路追到新北市林口區，員警才成功攔截，並將他制服在地。張男過程中不斷掙扎、抗拒逮捕，現場圍觀的民眾見狀也見義勇為，出手協助壓制，讓員警順利上銬逮捕，員警調查完畢後也將其依竊盜罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

被害人接獲員警通知後趕到蘆竹警分局認領遭竊的重機車，婦人頻頻向員警道謝，並表示228連假期間因多日沒有使用機車，才沒有在第一時間發現、報案。蘆竹警分局呼籲，汽、機車停放時，應選擇照明充足或有人看管的地方並加裝鎖具，以免遭到宵小覬覦，平白蒙受損失。