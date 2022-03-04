通學廊道側溝新設工程已在施工。（金山區公所提供）

新北市金山區文化二路周邊為住宅及金山高中校園通學生活圈，現況因無道路側溝，豪大雨時有排水不及致雨水漫流至民宅或積淹水情形發生，影響周邊住戶及學生通學，為使道路排水系統更完善，美田里長黃賜福邀集金山區公所研議並設置道路側溝，於今年2月開工，預計3月底完工，期許完工後提供周邊居民及學生通學有個良好用路品質。

黃賜福表示，去年11月間接獲民眾反映文化二路時常雨水漫流於民宅及路面，造成居民不便，且有影響民眾通行安全之虞，隨即向金山區公所反映，為使排水設施更加完善，建議相關單位儘速施工改善以保障當地居民的生命財產安全。

廖武輝表示，本案工程由公所執行，現場增設寬30公分、深度40公分，總長約95公尺側溝，預計3月底完工，目前施工現場已完整佈設交維措施，導引車流動線，提醒民眾配合現場交維，預計3月底完成施工，屆時將降低周邊巷道雨水漫流情形，大大提升民眾居住生活環境，也讓學生有個良好的通學用路品質。