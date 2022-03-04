日本馬自達（Mazda）汽車台灣分公司高階人事異動，總經理三浦忠3月底任滿後，將調往馬自達泰國分公司（Mazda Sales Thailand）擔任總裁，職缺將由台灣馬自達副總經理劉建良升任，劉建良也成為台灣馬自達首位本土籍總經理。

根據台灣馬自達發布的資訊，三浦忠自2019年起接任台灣馬自達總經理，任內導入全新世代MAZDA3及CX-30等新車，經由一系列的品牌價值經營行動，協助馬自達在競爭激烈的市場中，成功塑造正面品牌形象。

4月1日起接任台灣馬自達總經理的劉建良，自2011年（馬自達前代理商品爵汽車時期）開始為馬自達效力，並於2014年台灣馬自達成立後，擔任銷售、行銷及售後服務等要職，台灣馬自達表示，未來將借重劉建良全方位的完整經驗，領導品牌的價值經營發展，以強化馬自達與顧客之間的情感連結為目標，持續深耕台灣市場。