彰化縣長王惠美到龍山寺向向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示舉辦「龍王祭」日期，並預告今年慶端陽系列活動，將展出歷年來舉辦龍舟賽的帽子和秩序冊。（吳敏菁攝）

鹿港龍山寺「龍王祭」傳統獨步全台，龍王尊神是1966年雕刻名家郭天來重新雕塑。（吳敏菁攝）

二月二龍抬頭，鹿港龍山寺供奉、平常都神隱龍王「現首」，縣長王惠美向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示「龍王祭」日期，擇定5月8日；龍王祭不僅是獨步全台的民俗，也揭開鹿港慶端陽的序幕，陣頭將相迎繞境，小鎮為之沸騰。

鹿港龍王祭已經有40多年的歷史了，龍王尊神為早年航海的守護神之一，迎龍王習俗在二次大戰期間從經一度中斷，1978年鹿港舉辦第一屆全國民俗才藝活動，才又重新迎來龍王尊神遶境。並搭配合在端午前一個月餘舉行，繞境迎同鹿港天后宮水仙尊王，前往龍舟競渡場地舉行祭祀及龍舟開光點睛儀式，坐鎮河畔，福佑龍舟賽順利平安。這也是一年當中，龍王尊神步出神殿的日子。

「神龍見首不見尾」鹿港龍山寺的龍王尊神也是大有來頭，有別一般造型，就真的只有龍首，1966年寺方請出雕刻名家郭天來重新雕塑，龍角是以真的「鹿角」裝置在龍頭上，前年、去年疫情嚴峻，慶端陽活動縮小規模，但在普遍施打疫苗之下，疫情趨緩，今年慶端陽倍受期待，龍舟大賽預計在福鹿溪登場，還有燈區展示、藝術節等多采活動。

縣長王惠美和彰化縣龍舟委員會4日到龍山寺，虔誠向寺方供的觀世音菩薩和龍王，擇定龍王祭活動日期，擇定5月8日，也就是農曆4月8日佛誕日為舉辦龍王祭。

王惠美表示，鹿港慶端陽活動緣起於1968鹿港民俗才藝活動，一炮打響，讓人重新發現了鹿港保留了歷史、文化、工藝、美食等諸多寶藏，活動年年更添精采度，對鹿港人來說意義非凡，如今更是名列「全國12大節慶活動」，今年特別規劃展出歷年來龍舟賽的帽子、秩序冊等，擴大來迎接彰化建縣300年。