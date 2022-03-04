砷化鎵、氮化鎵微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）及功率放大器（PA Power Amplifier）製造商全訊科技（5222）2月營收為5603.1萬元，月減30.34％、年減30.92％，今年前二月累積營收1.36億元，年減9.18％。公司表示，主要受到政府標案交貨排程所影響，預估今年國防相關PA產品可望逐季成長。

全訊以砷化鎵（GaAs PHEMT）及氮化鎵（GaN HEMT）等第三代半導體製程，研發製造1GHz- 40GHz不同頻帶及傳輸速度的客製化功率放大器（PA）相關產品，是目前國內唯一一家通過國防軍工認證的功率放大器（PA）製造商，國防相關產品出貨佔營收比重約95％左右。

為降低客戶集中風險，全訊表示，今年將持續拓展海外軍工產品市場，除了深耕多年的以色列及美國市場外，近期亦將業務觸角擴展至歐洲、印度等市場，提供國際軍工客戶與政府單位，偵測及防禦型武器相關PA產品，多元化佈局區域市場，降低客戶集中風險，維持公司整體營運穩健成長動能。

全訊表示，國內國防標案訂單穩定，出貨量逐步成長，公司在國防軍工領域的訂單能見度已達2024年。此外，立法院去年11月三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》，編列2400億元國防特別預算，並採限制性招標，全訊身為國防軍工PA龍頭廠商，可望受惠此商機，公司將持續爭取政府相關防禦性武器標案訂單，挹注中長期業績成長。