房地產代銷產業龍頭海悅（2348）今（4）日公告2022年2月合併營收為3.37億元，較上月成長；海悅表示，預計第一季，將推出筆百億建案搶市。

海悅國際今天公布2月營收，單月為3.37億元。其中，代銷收入達3.23億元，顯見受疫情之影響已見緩和，另有認列子公司《微笑海悅》營建收入0.14億元。累計1~2月合併營收，達6.05億元。

海悅表示，2月代銷收入3.23億元，較去年同期減少，除因春節連假因素外，係今年1月本土疫情升溫，致新建案遞延推案，然在疫情趨緩可控下，春節後全台建案接待中心的來客人數已回升至千人，並帶動2月代銷業績較1月有明顯回溫。

其中區域房市指標個案，包括：台北市《敦仰》、新北市《宏普Garden Park》、《聯上澐朗》、《榮馥大苑》、《A3光點》、桃園市《大華首捷》、《青上之河》、《亞昕喜徠登》、台中市《浩瀚湖濱城》、《創世紀》、台南市《桂田磐古2》、《允將海安》、《湖映白》與高雄市《美術白天鵝》、《太子澐極》等全台數個建案銷售表現穩健，加上認列子公司《微笑海悅》營建收入0.14億元，得推升2月合併營收3.37億元，較1月成長25.44％。

隨著本土疫情趨緩可控，開春後人潮回暖，逐漸步入微解封生活，海悅百億級包銷個案，包含台北市《Diamond Towers台北之星》、新北市《大同莊園3》、台中市《國雄無双》與高雄市《港灣1號院》等，已陸續於第一季啟動銷售。

海悅表示，2月海悅子公司－海心國際已完成13.38億元聯貸案，取得台南新市區千坪土地開發案，將會於第二季取得建照後，進入開發銷售期。

另外商用不動產自建案台北市舊市議會金毓泰設定地上權案，3月初亦已舉行聯貸說明會，將進行銀行重組，目前銀行參與度熱烈。

海悅表示，在代銷本業與轉投資穩健佈局，並同步提高競爭優勢，以爭取銀行團支持下，公司會以永續經營為理念，持續落實企業社會責任與公司治理，預期將於3月董事會決議股利分派案，將經營成果分享給股東。

展望後市，今年海悅以穩健佈局全台代銷市場為主，總計在手案量維持2000億元的高檔水位。