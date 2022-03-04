高市府環保局4日舉辦「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明會」專案小組第一次初審會，但最終並未通過審核，預計4月7日召開二次審查會。（洪浩軒攝）

高市府環保局4日舉辦「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明會」專案小組第一次初審會，但最終並未通過審核，預計4月7日召開二次審查會。（洪浩軒攝）

「護國神山」台積電將進駐高雄，設廠地點位在中油高煉廠舊址，目前該處正在實施土汙整治作業，高市府環保局4日舉辦「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明會」專案小組第一次初審會，但最終並未通過審核，預計4月7日召開二次審查會。

此次初審會前有民眾到環保局門口拉布條抗議，希望楠梓產業園區可以「守護生態公園、打造科技綠廊帶」，環保局長張瑞琿親自到場與民眾解說並接受民眾建議，雙方並未發生衝突，初審會中也有許多公民團體及民意代表到場旁聽並給予相關建議。

「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明會」攸關台積電於高雄設廠的期程，因此引發各界關注。初審會議中有民眾極力相挺政府政策，也有人持提出質疑並給予相關建議。

高市議員陳麗娜在會議中提出質疑，土壤整治完成並公告解除列管的區域，根本佔不到整個土地四分之一的面積，但在無法確定整治成效是否良好的情況下，就在談論產業園區的設置計畫評估，此舉似乎已經太過超前，她認為土地整治無法處理好，根本不必討論園區如何設置。

陳麗娜指出，除土地整治外，周遭區域問題也應該一併解決。園區附近受開發影響的宏毅、宏南與國光等社區，共有1000多戶仍居住於此，但初審會卻未提及任何處理作法，他相信大多人都贊成設置楠梓產業園區，但前提應該先解決民生、文物資產保留等前置問題，再來討論如何設置園區。

綠協理事長曾梓峰則認為，汙染排除有許多技術可以應對，但他們希望帶入循環經濟概念，因為這將會在汙染排除後帶來許多新的可能性。高雄面臨產業轉型的問題已經有數十年，因此迫切需要新的經濟格局，台積電帶動產業鏈是高雄的新機會，因此他們全力支持台積電南下高雄築巢。

環保團體地球公民基金會則認為，中油高煉廠舊址應保留一定面積，將生態公園納入設計規畫之中，縫合因五輕斷裂的北高雄和半屏山的關係，彌補高雄半世紀來為石化業汙染付出的代價，給在地居民及未來產業移入人口更好的生活環境。

高市府環保局表示，環評審查過程中絕對尊重在地居民及環保團體的意見，「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組第一次初審會決議，依委員、專家學者及相關機關團體意見補充、修正後，將於4月7日前提送專案小組再行審查。