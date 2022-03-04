網友上網分享一張地瓜球正妹照片，引發網友暴動表示今晚就要前往買地瓜球。（翻攝自臉書爆廢公社）

夜市攤商常見美味好吃的平價美食地瓜球，有名網友在臉書發文並分享一張「手工地瓜球」攤商照片，其照片可見一名身材姣好露出渾圓的上胸綁馬尾正妹；貼文一出，引發網友暴動表示「必須放大看價錢」，甚至網友們狂留言問攤商地址，表示今晚就要出發前往買QQ的地瓜球。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文並上傳1照片，他在貼文寫下「地瓜球好吃嗎」；從照片中可見一間賣「手工地瓜球」攤商，攤商抬前寫著地瓜球三種售價，老闆正努力製作地瓜球，老闆身邊站著一位綁馬尾正妹，其身材姣好露出渾圓的上胸。

網友上網分享一張地瓜球正妹照片，引發網友暴動表示今晚就要前往買地瓜球。（翻攝自臉書爆廢公社）

網友上網分享一張地瓜球正妹照片，引發網友暴動表示今晚就要前往買地瓜球。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，引起網友熱議，「是木瓜球還是地瓜球」、「大顆的看起來更可口」、「我怕別人看不到地瓜球已放大」、「最近買太多我媽都跟我抱怨說怎麼天天吃地瓜球」、「這種肉肉的地瓜球最好吃了」、「害我放大看了一下價錢」、「買幾粒有送兩粒」、「不知道好不好吃，但至少大顆」、「QQㄋㄟㄋㄟ好吃到地瓜球」、「吃兩顆就很撐了」。

甚至有許多網友在留言處狂問地址，隨後便有好心的網友將這間地瓜球攤商地址在留言處寫下，網友們表示今晚就要出發去買，更有網友表示已經在現場排隊了。