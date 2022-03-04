烏俄戰爭未見停歇狀況，國防部長邱國正今在立法院備詢時表示，戰爭開打以後，可以看到打打停停，你問我打多久，真的推算不出來；但看到雙方都有騎虎難下的狀況，可能後面還有一段時間要走。是否可能打半年甚至1年以上？邱國正說，這種狀況是指在冷戰的狀況，雖然沒有軍事動作狀況，但其他方便頻繁的對抗，這是有可能的。

烏俄戰事陷入膠著，國民黨立委曾銘宗今質詢時指出，俄烏戰爭到今天已進入第9天，以國防部的專業角度來看，這場戰爭會打多久？10天內能不能結束？還是有可能變成中長期的戰爭，半年甚至是1年都無法結束？

邱國正表示，任何國家都不願意發生戰爭，但現在開打以後，可以看到打打停停，雙方動作頻頻，「你問我打多久，我真的推算不出來，我只能說，這個狀況會比較延宕，要看談的狀況為何。」

邱國正進一步指出，昨天兩國有對談，但沒有結果，僅只答應開闢安全走廊，但要停戰、停火，現在都還沒有一撇，雙方都有騎虎難下的狀況，可能後面還有一段時間要走。

對於是否可能變成中長期的戰爭，邱國正直言，這種狀況是指在冷戰的狀況，雖然沒有軍事動作，但其他方面是頻繁的對抗，這是有可能的，但不見得是軍火對軍火、火力對火力、兵力對兵力的交戰，這是有可能發生的。

值得注意的是，曾銘宗關切，美國總統拜登派遣特使團來台，是否有談及萬一兩岸開戰，美軍是否會派兵協防？外交部長吳釗燮表示，國民黨主席朱立倫也見到了特使團，如果有沒有這件事，「貴黨主席也非常清楚」。

曾銘宗追問，「不要扯東扯西，有就有，沒有就沒有！」吳釗燮才回應，美國會不會用兵，是美國的事情，我不是美國的外交部長。他說，美國對台灣的承諾是非常堅定，會在台灣關係法及六大保證之下，美國對台灣的承諾是堅定不移的。

此外，有關烏俄戰爭對台灣的經濟衝擊，曾銘宗表示，戰爭若真的打很久，對我國未來通貨膨脹、石油、天然氣、黃小玉的進口影響都會非常大，行政院在這方面是否已做好最小衝擊、中等衝擊、最大衝擊為何？

國發會主委龔明鑫表示，戰爭要看影響範圍跟時程才能估算，就目前範圍來看，實質面是在烏克蘭，當然會引起國際間的供應鏈影響；另外，物價也會產生波動。但現在看來，國際間對形勢的發展是逐漸在適應當中，國際股市也是上上下下。

經濟部長王美花則說，在天然氣的採購部分，中油今年度不同月份的採購都有安排；到了下半年，還有一些現貨需要採購。燃煤部分，長期合約的量也都有足夠。