在4日的新北中信特攻賽前球員登錄名單之中，突然出現在一個相當讓人意外的名字，那就是原本擔任助理教練的賴國維，在今日名單當中變成球員身分，只是今天並未登錄上場，但這只是中信特攻無可奈何的做法，更重要的是，T1聯盟沒有限制這種作法。

過往在SBL期間，只要掛上教練或助教職稱，就不可能改任球員，只有掛訓練員身分才可兼任球員，如此一來，等同賴國維成為近20年來的第一人，前提是他正式登錄上場打球，其實他也沒離開球場太久，他上季還在幫桃園領航猿打球。

賴國維曾在SBL效力過台灣啤酒4個球季，隨後前往大陸NBL打過貴州森航，以及打過一段時間的大陸「野球」聯盟，直到上季才返台加盟領航猿，本季則是正式退休轉任特攻助教，如今很有可能重新宣告復出，且以特攻球員上場打球。

根據不願具名的特攻高層表示，畢竟本周球隊面臨3連戰，假如呂濟而不小心受傷，特攻就會陷入沒有控衛可用的窘境，原因是特攻讓林秉聖、魏嘉豪兩名後衛送到中華隊打世界盃資格賽，目前兩人還在隔離階段，最快可能還要兩周才可回歸。

所以中信特攻才會採取這種無可奈何的保險方法，況且賴國維並非無法上場打球，幾乎從過完農曆新年之後，每次特攻賽前都會看到賴國維認真練投的身影，認真程度甚至不比其他球員差，接下來就看本周3連戰期間，特攻是否真的有機會登錄這名助教轉球員的「特例」上場了？