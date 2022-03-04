台東縣環保局針對個案活動足跡清消。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

中央流行疫情指揮中心4日公布新增本土確診個案，其中1例為高雄30多歲女性，她曾於2月27日至3月1日至台東縣旅遊，台東縣衛生局4日獲報後緊急匡列19人，後續新增2人，共21位密切接觸者進行居家隔離，為求慎重起見，也立即進行PCR篩檢，採檢結果出爐皆為陰性。

台東縣衛生局稍早公布疫調足跡，案20832在2月27日至3月1日由高雄自駕往返台東，駐足地點分別有大武濱海公園、太麻里鄉5181聽海文創咖啡、長濱鄉美好拾光及長濱100號餐廳、台東市王子麵店及新生路HOLI_dessert等，且2晚皆入住長濱陽光佈居民宿。

台東縣府呼籲民眾勿恐慌，並表示個案活動足跡相關餐飲業者於4日暫停營業並進行清潔消毒，環保局清潔防疫消毒大隊也配合於周邊環境同步進行清潔消毒作業。

縣府表示，如曾於相同時段出入相關場所，務必進行14天自我健康監測，早晚監測體溫一次及是否有出現相關症狀（呼吸道症狀、嗅味覺異常、腹瀉等），如有發燒或出現相關症狀，請儘速前往台東縣指定社區採檢院所急診就醫。