貿聯-KY(3665)前2月合併營收為72.8億元，年增84.06%，2月下旬俄烏衝突引發歐洲東部緊張，不過貿聯-KY歐洲廠區仍正常營運，無直接或重大影響，貿聯-KY總經理鄧劍華表示，公司完成德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權收購，可望案讓公司產品從線束往機構件及外型件生產，今年營運可望依循往年逐季成長。

雖然逢大中華區春節假期，出貨因中國廠區工時減少而下降，但其他地區的出貨量仍穩定，且公司日前完成德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權收購，貿聯-KY自結2月合併營收為40.68億元，年成長121.01%，累計前2月合併營收為72.8億元，年成長84.06%。

雖然2月下旬俄烏衝突引發歐洲東部緊張，貿聯-KY歐洲廠區仍正常營運，無直接或重大影響。

就各產品來看，2月半導體設備工業用線束拉貨持穩；資訊科技與數據傳輸的數據中心線束出貨強勁；車用及電器線束出貨因春節工時減少下降；工業應用事業群INBG因2月為完整併入營收的首月，約佔總營收的40%。

鄧劍華表示，過去公司醫療產品主要為核磁共振機(MRI)/電腦斷層掃描(CT)等高階大型醫療設備線束，此次併購新增了在法國生產、腫瘤癌症手術時可精準定位的精密設備，公司產品也從線束拓展至機構件及外型件，預期隨著工業自動化產品出貨成長，今年工業產品佔比將拉升至40%，電器產品佔比將降至15%，IT及數據中心產品佔比亦將由35%降至28%，車用產品佔比約16%，其他佔比約1%，歐洲市場佔比也將因併購案拉升至與美國市場佔比差不多，公司目標是歐洲、美國及亞洲市場佔比各1/3。