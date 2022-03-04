桃園市一名王姓婦人4日上午前往平鎮區環南路華南銀行匯款，由於婦人臨櫃匯款時神情慌張，且邊講電話邊填寫提款單，行員察覺有異，立即反應給前來簽到的巡邏員警，經過員警及行員不斷的勸說，才及時成功阻詐。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，家住平鎮區的60歲王姓婦人，日前接獲自稱檢察官的男子來電，聲稱健保卡遭盜用及涉及刑案，所以銀行帳戶已遭警示凍結，如要保護財產及帳戶安全，必須將現金及金飾等財物交給警方保管，如不配合，帳戶除了遭到凍結外，也將身陷囹圄。

婦人不疑有他，二話不說就拿著存摺及印鑑跑到銀行準備提款，但在填寫匯款單時，因為神情慌張，且不斷的說電話，讓承辦的行員察覺有異，恰巧北勢派出所巡邏員警前來簽到，行員趕緊請求警方協助，一起加入勸說婦人的行列。

起初婦人仍是深信不疑，執意將存款全數提出，但在行員及員警的勸說之下，員警並向婦人解釋詐騙集團利用「假檢警」詐騙案例後，婦人才了解自己遇到詐騙，婦人也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住存款。