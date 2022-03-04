3日全台臨時大停電，雲林縣內有雲林科技工業區、斗六工業區、豐田工業區、元長工業區停電，各工業區希望雲林縣府「強烈告知」台電停電要預警，至於生產線的損失則不願意多談。

雲林縣府建設處表示，從3日下午一直連繫工業區試圖了解損失狀況，不過落腳雲林縣的廠商大多是分公司、分廠，大多低調不回應，僅抱怨「台電這樣無預警停電讓大家很困擾，來不及因應」。

雲林縣長張麗善4日表示，中央政府不斷強調供電無虞，然而近一年來已發生4次跳電事故，3日大停電事故所幸雲林並無傳出人員傷亡，面對中央無法有效維持電力供應穩定的狀況，地方政府需未雨綢繆，強化相關應變機制，即刻開設災害應變中心以因應，建設處擔任主責單位，警察局、消防局、衛生局、社會處、民政處、教育處、農業處、計畫處、新聞處等相關單位主管立即進駐以應變。

張麗善3日也在臉書貼文表示，「許多鄉親也陸續將雲林街道上的照片傳給我看，沒有路燈與燈號的路口與巷道，萬一發生交通事故怎麼辦？有太多太多之前被提醒的缺電危機，都在此時此刻成為事實。」

張麗善說，看著鄉親一再留言詢問「何時才能復電」、「為什麼會停電」、「到底還要停多久」她內心一樣感到焦急，也不忍再去苛責第一線的台電人員，但3日面臨的情況，真的會變成常態嗎？她真的很擔心。