IKEA加入制裁俄羅斯行列，閉店前夕，鄂木斯克出現排隊人龍。（圖／路透資料照）

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，引國際社會群起圍攻。不僅各國施以經濟制裁，許多企業也跟進停止在俄羅斯業務。瑞典家具龍頭宜家家居（IKEA）周四（3日）發聲明，決定暫停俄羅斯和白俄羅斯業務。消息一出，大批俄羅斯民眾趕在閉店前，前往IKEA消費，結帳隊伍出現排隊人龍，更有顧客被拍到抱著IKEA熱門產品「鯊魚玩偶」不捨痛哭。

IKEA在聲明中指出，戰爭對人類造成極大的影響，也導致供應鏈和貿易條件嚴重中斷，烏克蘭毀滅性的戰爭是一場人類悲劇，IKEA向數百萬受影響的人表達深切的同情和關切，「出於上述原因，該公司決定暫時停止在俄羅斯業務」。此外，IKEA也制裁支持俄方軍事行動的白俄羅斯。

IKEA暫停業務的公告一出後，俄羅斯民眾趕在閉店前夕，湧入莫斯科、聖彼得堡、鄂木斯克（Omsk）和新西伯利亞等IKEA門市進行搶購，排隊等候結帳的人龍綿延不絕，IKEA風靡全球的經典「鯊魚玩偶」更是被民眾瘋搶，甚至有顧客被拍到抱著玩偶不捨留下眼淚。

據了解，IKEA在俄羅斯約有1.5萬名員工，而關閉門市勢必會對員工造成影響，該公司表示，「會確保員工就業、收入穩定，將為他們和該地區家人提供支持」。