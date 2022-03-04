面對走到醫療末期的親人，你會選擇搶救還是放手？一名女網友透露，叔叔突然病倒且情況嚴重，因此父母打算簽署放棄急救同意書，不料媽媽的朋友說「簽了就會得癌症」，讓父母崩潰哭喊「不能推叔叔下地獄」，遲遲不願簽署放棄急救同意書，讓她十分無奈。

原PO在PTT的WomenTalk板發文表示，上周隻身住在南部的叔叔突然昏倒，被醫生告知情況嚴重，就算救回來狀況也不會很理想，考量到家裡經濟、叔叔的父母都不在世的情況，她的父母決定下周簽署放棄急救同意書。

不料媽媽的朋友得知她要簽同意書後極力勸退，聲稱自己的朋友因為簽了放棄急救同意書就得癌症死了，讓她的父母相當崩潰，哭喊「不簽了」、「不能推叔叔下地獄」，儘管她解釋多次但父母還是聽不進去，讓她十分無奈。

貼文一出，不少網友紛紛表示，「為什麼簽放棄急救會得癌症死掉，不覺得這兩件事情不相關嗎」、「插管的那個樣子不覺得比較像地獄嗎」、「簽這個跟得癌症的相關性是什麼，亂扯」、「可能覺得會有報應之類的，長輩的邏輯真的很奇怪」。

也有網友分享經驗，認為真的無法救回來的話，不如讓親人安心的離開，「我姑姑就是不簽導致我阿公插管多躺5年，一個月多負擔3、4萬元，自費醫材另計」、「我爺爺去年也這樣，我們原本以為不能隨便放棄才是孝順，最後我每次去醫院都在跟他道歉」、「延長的不只是生命，還是通往死亡的過程」。

根據高雄榮民總醫院家庭醫學部官網介紹，放棄治療同意書是當病人臨終、瀕死或無生命徵象時，不施予心肺復甦術（CPR），包括氣管內插管、體外心臟按壓、急救藥物注射、心臟電擊或其他救治行為，以較有尊嚴的方式自然離開人世。