美國聯準會（Fed）主席鮑爾宣布，Fed將會在本月開始升息。中央銀行總裁楊金龍今天在立法院備詢時，被問到國內是否會升息？他說，「對，我們會有緊縮的情況」。

美國聯準會主席鮑爾表示，考量通膨居高不下、經濟需求強勁，以及勞動力市場「十分吃緊」，在3月會議調升利率是合宜的做法，但俄烏戰爭和俄國受到的國際制裁使美國經濟前景面臨高度不確定性，因此他傾向在3月會議升息25基點。

對此，國民黨立委曾銘宗今質詢時指出，美國聯準會3月將升息，我國央行是否將跟進？預估今年會有幾次升息？

楊金龍表示，央行理事會將在3月17日討論貨幣政策問題，升息與否要看情況，美國有美國的經濟情況與金融情況，台灣有自己的金融情況，恐怕不大一樣。他說，台灣會根據全球的經濟金融情況，及自己國家的經濟金融情況來評估如何來實施我們的貨幣政策。

曾銘宗追問， 「可以這樣說嗎，今年確定國內會升息對不對？」楊金龍說，「對，我們會有緊縮的情況。」他表示，去年12月央行召開理事會，事後他在記者會就說過，今年會朝緊縮的方向前進。

被問到何種條件下將升息？楊金龍說，上次理事會就提出3個條件，第一是考量目前的通貨膨脹情況與未來通貨膨脹情況；第二是內需產業受到疫情影響，政府會提出紓困與振興方案協助復甦，所以也要看復甦情況能不能均衡；第三則是觀察國際之間主要央行的貨幣政策與狀況。