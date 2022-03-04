隨著邊境解封、國旅噴發等利多題材，車站型百貨商場包括京站、環球等亦在入春之際提前改裝，且集中引進餐飲業種；其中環球Global Mall春改預計引進近30個新櫃，而京站在3-4月則預計25個品牌進櫃，以帶動新一波消費力。

Global Mall板橋車站店3月打頭陣，五大新櫃率先登場，包括「京都勝牛」新北首店、「二吉軒豆乳」、「米特才藝中心」、「EVERLAST+NCAA」、「POYA寶雅」、「咖哩樹」、「龜記茗品」等，為了吸引線上客回歸線下，包括板橋、南港等三店自周一到周四會員單筆消費滿300元，享限量點數三倍送。

京站3-4月改裝計有25個新櫃登場，25個西區首家或新型態餐飲、生活雜貨或服飾配件新櫃，包括全台首櫃Find Kapoor、SUPERGA、gonna等新櫃登場，全館單筆滿3千卡友扣30點現抵300元，休閒服飾新櫃同時限期有獨家優惠。

除了新櫃外，京站亦於地下一樓規劃「綠美學專區」，預計3月23日登場，將以生活為題，將目前全球最重視的ESG概念注入，包括YANKEE CANDLE、阿原肥皂、綠藤生機以及全新進駐的expo BEAUTY、印花樂、Oright歐萊德等，搭配多家餐飲、生活雜貨新櫃，日和Kouji Cafe、松本清將在4月陸續加入運營。

百貨業者分析，春節前的1月百貨營業額整體增長6.6%，而2月農曆春節期間、接著228連假皆可發現餐飲仍是帶客吸客機，且用餐連帶著物販包括冬裝出清等均創造出強勁買氣，遠百指出，228連假帶動客單增三成，從買氣來看，精品業績持續紅不讓，不少春夏新品到貨，正是鑑賞下訂的好時機，台中大遠百、遠百竹北、遠百信義A13、板橋大遠百受惠精品業績呈現漲勢。

而超市餐飲更是人氣旺，板橋中山饗食天堂、新馬辣、Woosa鬆餅屋等更一位難求，整體來說餐飲表現突出平均成長近兩成。男裝、休閒運動業種也是表現相對搶眼，包括運動鞋、選件防水外套均賣到缺貨。