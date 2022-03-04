陳爸爸迎來人生重要的寶貝兒子，他分享，不避諱與兒子談及原生家庭父母，希望成立平台，讓需要的孩子被收養受到好照顧。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府委託兒福聯盟辦理「花蓮縣兒童及少年收出養服務資源中心」今成立，縣長徐榛蔚、社會處長陳加富與地方社福機構都到場揭牌。（王志偉攝）

兒福聯盟在花蓮15年，為能讓每個孩子都能有機會被照顧、享受親子之樂，兒福聯盟受花蓮縣府之託成立「花蓮縣兒童及少年收出養服務資源中心」，建構資源交流平臺，提供法規資訊、親職準備、關懷陪伴等服務，擔任收出養家庭的後盾。

兒福聯盟執行長白麗芳表示，兒福聯盟花蓮工作站成立15年，協助花蓮60名出養童找到收養家庭。台灣每年大約有280個孩子完成收養，仍有近500位等待找家的孩子，代表收出養議題應受到重視。兒盟先後在台北、台中承辦收出養資源中心，將提供花蓮縣民更便利與完整的收出養資訊管道。

縣長徐榛蔚表示，在少子化時代，願意生養孩子是值得鼓勵的事，如果因為一些特別的原因無法生養，我們也很鼓勵收養孩子，讓每個孩子都可以有機會好好地被照顧，也讓家庭享受親子之樂。

兒福聯盟主任宋家慧表示，兒盟花蓮工作站近幾年每年提供收出養諮詢以及法院的收出養調查訪視案件約有110件，收出養服務資源中心可提供收出養法規的諮詢，並且對有心收養孩子的家庭，辦理親職準備教育課程以及收養後的關懷服務。

「孩子讓我的生命更豐富」50歲時決定「單身收養」，陳先生歷經3年等待，終於等來他生命中的寶貝兒子，他說，收養一個孩子、成為一名父親，不只自己要審慎評估，還有許多法律規範，若當時能有人陪伴、諮詢，就可以讓他減少許多徬徨與不安。

他說，孩子要出養對某些家庭是困難課題，有資源平台可以提供資源服務很好，尤其現在少子化，更重要的是每個孩子出生和照顧品質應該要更好，對某些家庭，既然沒辦法給孩子很好的照顧，也許對其他人能提供這樣的照顧，是要鼓勵的。