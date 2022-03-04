二月初二伯公生，六堆客家文化園區邀請民眾體驗製作盤花。（林和生攝）

農曆二月初二伯公生，客委會客發中心特地於六堆客家文化園區規畫系列文化活動，找來鄰近幼兒園學童，參與伯公生三獻禮祭祀、植盤花樹苗與疊盤花體驗，藉此認識客庄民俗文化。

客委會客發中心主任何金樑表示，最好的文化保存方式就是民眾一起參與，因此在六堆客家文化園區開園之際，便在園區九香花園區旁敬奉「六堆客家文化園區開基伯公」，除了保佑園區各項事務一切順利外，也讓入園民眾藉以沉浸於客庄文化場域氛圍之中。

何金樑說，通常在二月初二伯公生這天，客庄居民會以虔敬的心準備豐富祭品來祭祀伯公，有許多客家聚落還會有「食伯公福」習俗，希望透過食伯公福得伯公賜福，一整年福氣滿滿。

至於伯公祭祀在六堆客庄屬常民文化生活一環，其中盤花、八音、三獻禮更是祭祀中常見文化要素。

因此今年特地選在伯公生這天，邀請學童一起種植盤花花苗，種下包括桂花、茉莉及七里香等樹種，何金樑說，期待在數年後運用這次栽種的樹種，製作盤花來祭祀伯公，同時達到客家文化生態永續循環及傳承效益。

現場盤花達人林竹貞也教導民眾製作盤花，她說，伯公信仰有著客家人勤儉持家的內涵，例如祭祀用的盤花，多是利用門前種植的包括新丁花、圓仔花等就地取材，手作圓球狀、象徵團圓，祭拜後會拿給長輩及孩子泡澡，有保佑平安的意思。

也有祠堂會將枯萎的盤花經由日曬乾燥，再把乾燥花做成香包讓家人隨身攜帶，有去煞、保平安意涵。何金樑認為，伯公文化的傳承，代表著是虔誠感謝與敬意，透過活動推廣，也讓大家一起認識這文化內涵。