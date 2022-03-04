疫情趨緩、民眾外食意願增加，台北花園大酒店即日起年4月30日止推出「虎虎生風吃貨召集令」，泰式餐酒館「花園thai thai」推出平日午間套餐限定280元起，更加碼多款泰式小菜及飲品無限品嘗，而愜意的午茶時段，雙人同行各點一款手工蛋糕，即享精選單品手沖咖啡買一送一。規劃家族家宴或企業商務聚餐的饕客，則可選擇「饗聚廚房」多國自助百匯周一～周五30位同享僅要18888元，等同下殺82折，另贈3張總價值2307元的饗聚廚房平日午/晚餐餐券，再升等專屬VIP包廂，與親友說走就走，來場星級味蕾饗宴。

台北花園大酒店「花園thai thai」泰式餐酒館，主打全日餐飲，聘請熱衷鑽研泰式料理、擁有20年廚藝的主廚PratchayapornWangpratchayanont率團隊演繹南洋美味。為回饋老饕們，推出雙重優惠，第一重為「泰饗受」，平日周一至周五午間內用點用套餐，即享餐檯上泰式風味小菜免費續、飲品無限喝，平日套餐280元起，多款經典小菜隨機供應。第二重為呼朋引伴愜意午茶活動，於午茶時段雙人同行各點一款手工蛋糕，即享精選單品手沖咖啡買一送一，蛋糕單片110元+10％起，手沖咖啡單杯220元+10％起，經選單品包括：帶有花香與柑橘香氣的衣索匹亞耶加雪菲，以適當水溫依序繞圓沖煮，成就出香氣襲人如絲綢般的柔順風味，優雅迷人，讓人傾心。另有哥倫比亞-考卡印加、瓜地馬拉-薇薇高地、秘魯Flor De BOSQUE 及肯亞-穆拉雅，細膩微甜手作蛋糕，搭配上醇香手沖咖啡，片刻閒適享受生活中的小確幸。

「饗聚廚房」以無國界料理為主，匯集中式、西式、日本及東南亞…等多國美饌，餐檯上不只餐點豐富，像是經典冷盤、現煮熟食、幸福甜點區、現榨果汁等，更提供多元服務，每日限量手搖鈴私房創意料理、DIY料理區、哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒暢飲，帶領老饕們味蕾遨遊世界。4月30日前平日午餐、晚餐或假日午茶時段，30位享優惠價18888元，等同下殺82折優惠，另加碼升等專屬VIP包廂、贈送3瓶精選紅酒及3張饗聚廚房平日午/晚餐餐券價值2307元，第31位以上享優惠價加購每位630元，無限量的美食供應，無論是小型尾牙或家宴，盡享齊聚的歡樂時刻。

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