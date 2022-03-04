美國電動車新秀Rivian本周稍早以通膨壓力為由，宣布電動車售價調漲約2成，由於立即遭到顧客強烈反彈，股價崩跌，該車廠隨後決定取消漲價，表示客戶可依照預購時的價格購車。

Rivian執行長史卡林格（R.J. Scaringe）3日（周四）發布公開信，針對漲價政策回溯過去訂單一事向顧客道歉。他提到，這家新創公司努力解決零件與材料成本節節攀升的問題，但錯在將價格調漲適用於現有訂單，並未遵行原本的條款。

Rivian強調，本周二以前預購的顧客，仍將維持原始價格。

該公司先前公布電動車售價調漲約2成，對部分客戶而言，此次漲價意味將再多付1萬到2萬美元。

電動皮卡車R1T原本價格6萬7500美元，休旅車R1S價格原為7萬美元。

史卡林格在信中寫道，「當我們更新價格以反映成本增長，我們錯誤地決定這些價格調漲適用於所有未來出貨車輛，包括先前的預購訂單。儘管這符合邏輯，但卻是錯的，因為我們破壞您對Rivian的信任。」

Rivian日前宣布電動皮卡車R1T起價調漲17％，休旅車R1S價格調升約20％。消息一出，憤怒的顧客紛紛在社交媒體與網路論壇表達不滿。

受到漲價消息打擊，Rivian周三股價重跌逾13％，股價周四續跌近5％至50.91美元。