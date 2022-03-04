昨(3日)因興達電廠人為操作疏失，造成全台500萬戶大停電，其中高雄更是重災區，多達176萬戶停電，佔了3分之1，不少住家整整停12小時後才來電。就有一名高雄媽媽心碎不已，表示兒子遺體在冰儀館冷凍櫃，快要退冰，急著詢問到底何時復電，遺體都快化掉。

無黨籍高雄市議員黃捷PO文「南部人的無奈，台電知道嗎」，她表示昨天的大停電，不僅創下非天災因素史上最長的停電紀錄，民生用電、半導體、石化業停工，損失數百億，高雄宛如上演「生存家族」，民眾苦不堪言。

議員陳情電話接不完，小吃店、飲料店的冷藏食材因斷電損壞，損失上萬元，外送訂單也被迫取消。學校營養午餐延後供餐，沒有電的情況下，老師只能帶學生去司令台寫作業，紅綠燈停擺更讓路上險象環生，超商的鮮食、布丁、牛奶全報廢，甜點店做到一半的近百個蛋糕也壞掉。其中最讓人心疼的是，有個媽媽相當著急，因為兒子在殯儀館的大體都快要退冰了，電再不來，遺體恐怕會化掉。

對此，高雄巿殯葬管理處發出聲明澄清，指出停電當下館內備用發電機已經即刻啟動，冷凍櫃、火化場及禮廳皆正常運作，停電期間，民眾在一殯、二殯治喪皆順利完成，並沒有民眾反映遺體退冰紀錄。