全台灣於3日再次發生大停電事件，各界要求經濟部長王美花下台負責，王美花今（4）日赴立院備詢，被媒體問到咎責問題時表示，將於3日內提出改善報告，並向國人表達最深歉意。

根據《Ettoday》今日報導，國民黨立委曾銘宗質詢王美花，會不會再發生類似的情況？王美花表示，對於昨天的操作疏失，經濟部表達最深歉意，當然一定不會再讓這樣的操作疏失發生，曾銘宗接著問，保證一年內部會發生？王美花回答，一定會給人擔保。

曾銘宗追問，假設再發生類似的情況，會負什麼責任？王美花說，「當然…如果…再有這個事發生，絕對是非常不應該的事情，當然就要負應有的責任。」

王美花坦言，身為政務官，應該負什麼責任，長官的要求他們都會遵守，但是在這個位置上就要把業務做到最好，只要在位一天，把台灣的電力系統、制度弄好。

曾銘宗繼續追問「若再發生大跳電，會不會自請離開？」王美花僅回應，「委員的假設性問題，到時候看狀況，我們自己會有所決定。」

對於王美花的答詢，在PTT掀起討論，網友諷刺，「台灣有一種東西叫我負責但不下台」、「反正找人甩鍋」、「反正部長的工作就是死撐著」、「保證有差嗎？」「一堆死忠的，就算沒電也投DDP」、「民進黨的負責，不用下台」、「之前大停電，公投還不是…」、「不要低估芒果乾的威力」、「雞排不先發出來，保證有什麼用」！