星座運勢網站「星座巫師」分析，天秤座、獅子座、白羊座、雙子座擇偶最重視對方的外表，長得夠好看的話，其他缺點都能忽略，只要擁有高顏值就能征服他們的心，完全就是標準的「顏狗」。

▍1.天秤座

天秤座往往都長得很好看，又很注重外表和穿搭，每每出場總是驚艷眾人，他們舉止優雅，是社交場合的紅人，而且他們從小被誇獎到大，這樣的人擇偶時當然也很注重另一半的顏值。天秤座喜歡美好的事物，唯有夠好看的人才能引起他們的興趣，甚至會因為對方長相是自己的菜，而忽視其他的缺點，完全就是標準的顏狗。

▍2.獅子座

獅子座很好勝，非常愛面子，每次出場都希望自己是全場最受矚目的人，在擇偶時當然也希望對方擁有亮眼的外表，顏值就是他們的首要條件。獅子座交往新的對象都想要帶到朋友面前炫耀，當然不會選擇平庸的人，一定要有過人之處，才能征服他們的心。

▍3.白羊座

白羊座的個性比較衝動，他們相信一見鍾情，若要在第一眼就吸引他們的目光，往往需要擁有高顏值才能讓他們看一眼就心動。白羊座的愛情往往來得很突然，他們會因為對方長相是自己的菜瞬間墜入愛河，然後積極開始追求，高顏值的異性當然能輕易征服他們的心。

▍4.雙子座

雙子座很重視新鮮感，長得好看的人特別能激起他們的好奇心，他們在愛情中雖然總是搖擺不定，不過唯一不變的就是高顏值的人帶來的驚喜感。若想要征服雙子座，就要在短時間內引起他們的興趣，往往第一道門檻就是好看的長相。