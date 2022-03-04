中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增64例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及62例境外移入，23例為航班落地採檢陽性。

桃園新增1例米迪幼兒園傳染鏈案20831，是案20485相關接觸者。高雄新增1例案20832在自助餐店工作，3日出現發燒症狀，於診所快篩呈現弱陽性，感染源待釐清。

另有3例境外移入改判為本土個案，分別是2月19日公布案20016、2月20日公布案20110及2月23日公布案20256境外移入病例，經病毒基因定序及疫調後改判為本土病例。

另外，今日新增62例境外移入，分別為越南6例，美國、印度及菲律賓各4例，印尼及柬埔寨各3例，香港、澳大利亞及日本各2例，阿根廷、吉爾吉斯、瑞士、英國及加拿大各1例，另27例調查中。入境日介於今年1月19日至3月3日。

此外，第25期追加劑預約截止，下週一開始接種，整體率偏低僅24.22%；依照廠牌區分別為BNT預約率48%、莫德納預約率20%、AZ預約率16%、高端預約率14%。