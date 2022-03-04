中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增64例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及62例境外移入，23例為航班落地採檢陽性。
桃園新增1例米迪幼兒園傳染鏈案20831，是案20485相關接觸者。高雄新增1例案20832在自助餐店工作，3日出現發燒症狀，於診所快篩呈現弱陽性，感染源待釐清。
另有3例境外移入改判為本土個案，分別是2月19日公布案20016、2月20日公布案20110及2月23日公布案20256境外移入病例，經病毒基因定序及疫調後改判為本土病例。
另外，今日新增62例境外移入，分別為越南6例，美國、印度及菲律賓各4例，印尼及柬埔寨各3例，香港、澳大利亞及日本各2例，阿根廷、吉爾吉斯、瑞士、英國及加拿大各1例，另27例調查中。入境日介於今年1月19日至3月3日。
此外，第25期追加劑預約截止，下週一開始接種，整體率偏低僅24.22%；依照廠牌區分別為BNT預約率48%、莫德納預約率20%、AZ預約率16%、高端預約率14%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。