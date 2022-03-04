新台幣對美元匯率4日再創新低，開盤28.11，貶值4.9分，下午4點盤收28.115元，貶5.4分，盤中的貶速加快，一度達到28.17，創四個月半以來的新高。4日台北外匯經紀公司成交量13.68億美元。

以過去5個交易日計算，即2/23至3/4的變動計算，新台幣匯率貶幅0.82％，央行外匯局提供同期間主要貨幣對美元的匯率變動，韓元貶幅1.1％，歐元貶2.9％，人民幣貶0.05％，美元指數則走升2.2％。

央行外匯局局長蔡炯民表示，和我國主要貿易國相較，新台幣匯率走勢呈現「市場正常供需」，廠商會考量出口所得、股利等不同需求，在台北匯市有買、有賣，正常結匯。

蔡炯民說，今年2月至今的台北匯市，除了2月24日俄烏開戰當天，新台幣匯率波動較大，為避免市場出現失序現象，央行有進場小幅調節，其餘時間都是如常交易。其餘時間，都是正常交易、買賣供需所造成的匯價。

央行統計2月期間，外資持續匯入本金8.77億美元，1月也是匯入本金，2月有就獲利盈餘匯出27.8億美元。蔡炯民認為，外資的資金移動反映的是美股指數修正、因應投資人贖回需求，「外資在台灣的資金移動考量，全是順應國際股市方向和本身資金調度需求，沒有任何恐慌性賣出。」

俄烏雙方雖然已坐下來談判，戰事仍然持續進行，如此拖延下去，台幣匯幣是否會出現意料之外的狀況？蔡炯民表示，以目前匯市的穩定供需平衡，且台灣經濟基本面良好，經常帳都是順差，俄羅斯、烏克蘭和台灣的貿易金額都不大，「匯市供需不會有疑慮的！」