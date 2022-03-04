高雄市一名30多歲（案20832）女性自助餐員工確診，足跡到過花蓮。花蓮縣府公布她在花蓮足跡，228連假當天，活動範圍集中在玉里鎮，包括知名玉里橋頭臭豆腐、玉里麵，還到玉泉寺參拜，環保局與清潔隊已展開消毒工作，提醒足跡重疊民眾注意。

縣府疫調後，目前匡列接觸者PCR採檢14人，結果尚未出爐。另外，居家隔離2人、自主健康管理9人、自主健康監測3人，已通知4家足跡店家加強內部環境清消，環保局也到5處周邊環境清消。

花蓮縣政府今公布高雄市30多歲女性自助餐員工確診（案20832）在花蓮足跡。（花蓮縣府提供）

縣府公布足跡圖，這名確診高雄女與親友於2月27日中午在屏東獅子鄉樹下餐桌、雙流道之驛停留用餐後，隔天28日下午到花蓮玉里鎮活動，約4點半到玉里玉泉寺參拜，並到地方小吃橋頭臭豆腐點餐。

足跡還有，下午5點14分到統一超商玉里門市，5點22分赴玉里鎮中正路上的玉里橋頭麵吃飯，5點四40分回到玉里鎮民廣場公園。返家後3月3日因發燒就醫，PCR檢驗結果呈陽性確診。