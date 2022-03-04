俄羅斯攻打烏克蘭進入第9天，在烏克蘭全民頑抗下，俄軍至今進展緩慢，英國廣播公司（BBC）分析俄烏戰爭結束的5大結局，其中一項竟是俄羅斯強人總統普丁被趕下台。

■結局1：短期戰爭

BBC分析的第一個劇本是短期戰爭，在這種情況下俄軍升級軍事行動，在烏克蘭全境進行無差別砲擊，至今角色不大的俄羅斯空軍發動毀滅性空襲行動，烏克蘭全國發生大規模駭客網攻事件，瞄準主要國家基礎設施，能源供應及通訊被中斷，數千平民喪生。

即便頑強抵抗，基輔仍在幾天內淪陷，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）被暗殺或逃難到烏克蘭西部或國外，在海外組成流亡政府，俄羅斯在烏克蘭扶植親俄傀儡政權。普丁宣布戰爭勝利，撤離俄軍，不過仍保留部分部隊以維持控制，烏克蘭難民持續逃難。

俄軍轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），造成大量平民死傷。

■結局2：長期戰爭

比起短期戰爭，BBC認為更有可能的情況是俄烏戰爭發展為持久戰，俄軍因士氣低落、後勤補給不足、以及領導無能導致陷入困境。因應烏軍在街頭應戰，俄軍可能要花更長時間才能拿下基輔等大城。

俄軍也可能在攻破部份城市後，難以維持在當地的控制權，其中一項原因是沒有足夠的兵力駐紮這麼大的國家，烏克蘭軍隊轉變成非常有效率、士氣高昂、受到民眾支持的反叛勢力，西方國家持續提供武器及彈藥。幾年後，俄羅斯領導層換人，俄軍最終離開烏克蘭。

■結局3：演變成歐洲大戰

BBC指出，普丁可能派出更多部隊佔領如摩爾多瓦（Moldova）、喬治亞等非北約成員的前蘇聯國家，普丁也可能宣布提供烏克蘭武器等於侵略行為，警告報復，他可能威脅派兵前往立陶宛等加入北約的波羅的海國家，以在波羅的海東岸領土加里寧格勒（Kaliningrad）建立陸路走廊。

BBC警告，這種情況將會非常危險，而且可能擴大與北約開戰，不過如果這是保住大位的唯一方式，普丁可能甘冒風險，如果面臨將輸給烏克蘭，他可能傾向升級戰爭，BBC指出，這個邏輯也適用使用核武。

俄羅斯與烏克蘭進行第2輪談判仍無結果。

■結局4：外交途徑解決紛爭

俄羅斯與烏克蘭展開談判，BBC分析，雖然雙方可能不會取得多少進展，不過從同意談判來看，普丁看來至少接受談判停火的可能性。這種情境的最重要關鍵是西方能否提供「下台階」（off-ramp），普丁必須知道在什麼情況下西方會解除制裁，如此一來，雙方至少能達成一項「保住顏面」的協議。

BBC預測這種結局的發生情境，包括戰事對俄羅斯愈來愈不利，制裁讓莫斯科愈來愈不安，隨著戰死俄軍愈來愈多，國內反對聲浪也愈來愈大，普丁開始思考自己是否不自量力，判斷繼續戰爭可能會危及自己的地位，此時北京也介入了，施壓俄妥協，否則就拒買俄羅斯能源，普丁也開始尋求解套方式。另一方面，基輔也看到戰事對國家的破壞，判斷比起讓百姓繼續傷亡，不如在政治上妥協。

最後俄烏進行談判並達成協議，烏克蘭接受俄羅斯在克里米亞及部分頓巴斯地區的主權，普丁接受烏克蘭獨立、以及與歐洲深化關係的權利。

BBC分析，俄羅斯與烏克蘭結束戰爭的其中一個結局是普丁下台。圖為聖彼得堡民眾上街反戰。（圖／美聯社）

■結局5：普丁下台

BBC指出，雖然普丁下台看似難以想像，但是世界在最近幾天發生變化，人們開始想這類事情。英國倫敦大學國王學院戰爭研究榮譽教授佛里德曼（Lawrence Freedman）本周才寫道：「現在莫斯科也可能和基輔一樣，發生政權更迭。」

BBC分析，俄烏戰爭變成一場災難，數千俄軍戰死，經濟制裁造成負面影響，普丁失去民意支持，甚至可能面臨革命威脅。普丁要求安全部隊鎮壓反對聲浪，不過連軍方、政治及企業菁英都反對他，此時西方又表明，只要普丁下台、並且換成較溫和的領袖，部分制裁就能解除，並且恢復正常的外交關係。接下來克里姆林宮爆發血腥政變，普丁走人。

BBC指出，上述情境可能同時出現，不論這場衝突最終結局如何，世界已經改變了，不會再回到原來的狀態。