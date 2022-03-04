木村心美將在4月29日發行出道專輯《de l'amour》。（攝影： Akinori Ito、環球音樂提供）

日本天王木村拓哉與工藤靜香2位愛女皆追隨爸媽的腳步踏入演藝圈，19歲小女兒木村光希（Kōki）近日在名導清水崇新片《牛首村》中首度擔綱女主角，20歲大女兒木村心美（Cocomi）4日也宣布好消息，不同於妹妹往電影圈發展，自幼學習古典樂的她，將與國際級古典音樂大師們合作，於下月29日發行出道專輯《de lamour》，開啟她正式的演奏家之路。

木村心美3歲開始學習小提琴，11歲開始學習長笛，履修完成世界級鋼琴家兼指揮家弗拉基米爾阿什肯納齊與柏林愛樂樂團原首席長笛獨奏家埃馬紐埃爾帕胡德的大師班課程。曾在日本最大規模的老牌音樂綜合公司山野樂器舉辦的山野青少年長笛比賽中3次獲得優秀獎，1次同時奪得最優秀獎與特別獎。2019年於日本奏樂比賽中獲得「最高位」獎，亦曾同時拿下法國近代音樂獎及管樂器部門首位的榮譽。

目前正在曾培養出小澤征爾等著名音樂家的桐朋學園大學音樂學專業攻讀大學文憑課程。師從NHK交響樂團首席長笛演奏家神田寬明學習長笛。去年以獨奏家身份參演東京愛樂樂團《2021年新年音樂會》，亦參演京都西本願寺無觀眾收錄的《音舞臺》。

專輯名稱《de l’amour》來自於法語「愛的」，靈感來自弗蘭西斯普朗克原作《愛的小路》，木村心美秉持「傳達給大家的大愛曲目」理念進行選曲，曾為眾多古典音樂家作曲、編曲而知名，同時活躍在電影音樂界的村松崇繼為專輯全部樂曲進行編曲。收錄樂曲除了以長笛鋼琴二重奏為核心的主要曲目外，更輔以追加大提琴或小提琴等樂器的三重奏，以及絃樂四重奏樂團參加的作品，打造出豐富多變的風格。