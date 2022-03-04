立法院副院長蔡其昌接任中華職棒大聯盟會長甫滿1年，即敲定中華職棒第6隊，吸引球迷關注。（摘自蔡其昌臉書／盧金足台中傳真）

近年來運動人口大增，運動族群成為選舉重要票源，台中市長盧秀燕加速興建國民運動中心，吸引民眾來運動健身，還打造兒童版運動中心；立法院副院長蔡其昌擔任中華職棒大聯盟會長敲定職棒第6隊，將出現6強爭霸盛況，藍綠都積極鎖定運動版圖，票源「動」起來。

全民運動風氣漸盛，受疫情影響，更帶動民眾健康意識抬頭，尤其台中擁有國際規格的洲際棒球場，職棒舉行的球季開打時，盧秀燕與蔡其昌也常在球場出現同台情況，兩人互動也觸發敏感政治神經，一舉一動都成為話題。

民進黨參選台中市長熱門人選蔡其昌，接下中華職棒大聯盟龍頭近來推動職棒第6隊大有進展，提升企業參與體育，廣受球迷關注，也擴大全國聲量與曝光度。

被封為「台灣國球」的棒球，棒球人口多，凝聚成特定球隊的球迷，蔡其昌力促職棒第6隊有譜，強調如果職棒環境能改善更好，還會有更多優秀選手，職棒都有可能擴大成立第7隊與第8隊。

盧秀燕在運動版圖也展現行動力，與「中信兄弟」合作宣布以台中洲際棒球場為主場，深耕台中棒球運動產業，去年中信兄弟封王贏得睽違11年總冠軍，盧秀燕還與眾多熱血球迷在市府前廣場觀看直播，興奮的和球迷拋下黃彩帶慶賀，與中信兄弟合辦封王遊行，凝聚超過10萬球迷齊聚台中。

盧秀燕投入運動建設，喊出「酷運動酷城市」，快馬加鞭興建國民運動中心，目前包括朝馬、北區、南屯、長春、大里、潭子國運中中心，還設立兒童運動中心及港區運動公園營運中。

加上清水、豐原國民暨兒童運動中心已經開工；北屯、太平國民暨兒童運動中心將動工，整體達10座運動中心和1座運動公園，國運中心五星級設備器材親民價，許多不同黨的議員也大力爭取。

運動族群被認為陽光、正向沒有政治對立色彩，在選舉時對參選人來說，也是拉攏重要票源，對自己熱愛的運動項目，獲政治人物大力推動提升好感度，不只減少選票流失，甚至還有因志道合，主動宣傳的附加效益，盧、蔡積極把握運動族群，選舉也像一場激烈球賽，年底論輸贏。