第一銀行長期致力實踐綠色金融，綠色信用卡於今年獲行政院環境保護署頒發3張「碳足跡標籤證書」。為攜手卡友邁向永續低碳綠生活、響應環保署「環保集點制度」，即日起啟動「第一永續，減碳有你」活動，12月31日前，以數位通路申辦綠色信用卡且使用電子帳單，享大眾運輸綠點3倍送，還有機會抽中10萬點綠點(相當於1000元)。

第一銀行目前有GLORY+世界卡、桃園卡、綠活卡、宜蘭卡及里仁御璽卡等5張綠色信用卡，於今年獲頒3張「碳足跡標籤證書」，包括環保材質卡、特殊材質卡及晶片卡計14張信用卡獲得認證；透過導入綠電，減降卡片製造過程中的碳足跡排放量，同時積極推廣客戶使用ｅ化帳單，預估5年內累積寄送的電子帳單，可為地球減少近200公噸碳排量。

特別的是，第一銀行於2017年發行「綠活卡」，卡片首創業界採用PETG環保材質，銷毀時不會產生有毒物質，減少對環境的衝擊，綠活卡不僅是一張便利的支付工具，更蘊含「刷卡做公益」的美意，第一銀行提撥卡友消費金額千分之二予第一銀行文教基金會，推動「綠光傳愛」永續計畫，5年來已協助23間偏鄉小學及社福機構汰換節能燈具，累積減碳量將約272公噸。

第一銀行著眼於全球暖化升溫加劇，低碳轉型已成為企業永續經營的關鍵策略，2021年積極啟動綠色信用卡的減碳執行計畫，朝向碳足跡減量努力，於5年內實現碳中和宣告。

第一銀行積極將ESG（環境、社會、公司治理）與核心業務結合，也鼓勵卡友採買當令蔬果，支持在地小農，提供綠色有機商店最高20％回饋，讓客戶每次的低碳綠消費，都在為地球的環境永續盡心力。