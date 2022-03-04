2022台北玫瑰展「玫好製作所」登場。（北市工務局提供／楊亞璇台北傳真）

2022台北玫瑰展「玫好製作所」登場。（北市工務局提供／楊亞璇台北傳真）

2022台北玫瑰展「玫好製作所」登場。（北市工務局提供／楊亞璇台北傳真）

祕密花園心型水池造景。（北市工務局提供／楊亞璇台北傳真）

2022台北玫瑰展「玫好製作所」登場，展期自3月4至27日，達800品種、5000株玫瑰，整體花況達8、9成，預計下周全盛，台北市新設2000平方公尺的「祕密花園」，加上「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「園藝植物布展區」三園區擴大，總面積1.5公頃，邀請大家體驗新風情。

市長柯文哲表示，今年台北玫瑰展主題為「玫好製造所」，玫瑰花語象徵愛情，希望以美好幸福的風格為主軸，打造城市浪漫花園，同時也成為婚紗攝影的最佳景點選擇。

台北玫瑰園從去年8月開始為期半年的擴建工程，以玫瑰園logo妝點中軸道和新設2000平方公尺的「祕密花園」，石造牆面鑲嵌愛心石和心型噴水池周圍配置不同色系的玫瑰及球根花卉，夜晚水池燈光秀更讓人眼睛為之一亮！加上2021新增的「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「園藝植物布展區」三個園區，總面積1.5公頃，邀請大家走入台北玫瑰園體驗新風情。

公園處黃淑如處長提到，這次特別規畫例假日攤商市集和玫瑰小學堂，現場販售玫瑰小盆栽、玫瑰香氛皂、玫瑰彩繪飾品等植栽或文創商品，小學堂則邀請到專業講師分享種植玫瑰的小技巧，讓民眾假日前往玫瑰園巡遊賞花不無聊，還有撫順公園獨家設立的「熊愛玫瑰」熊讚裝置，以及豐富的線上抽獎活動。

公園處圓山所蘇新富主任補充，這次活動也積極與周邊店家合作，特約店家包含晴光商圈美食、婚紗、飯店住宿等，優惠內容包括果實咖啡堂提供玫瑰相關飲品，歐華酒店祭出台北玫瑰展專屬訂房優惠等，讓民眾賞花之餘也走訪活動特約店家享好康。

公園處指出，花季期間「公園新花漾」FB粉絲專頁將定時公布現場人潮，提供給欲前往賞花的民眾參考，賞花時也請民眾保持社交距離和配戴口罩，並配合中央流行疫情指揮中心規定，落實個人防護措施。