Video from western Crimea showing much of Russia's naval grouping in the Black Sea. I count the Pyotr Morgunov Project 11711, two Project 1171, and 5(?) Project 775 large landing ships.https://t.co/3KXaclFHIc pic.twitter.com/Pa5OBqvFOf — Rob Lee (@RALee85) March 3, 2022

新聞網站「The Drive」4日報導，當地民眾發現俄羅斯黑海艦隊的兩棲艦艇已有動作，可能將對烏克蘭第3大城奧德薩（Odessa）發動兩棲攻勢，希望切斷烏克蘭的黑海貿易與補給線。

專精俄羅斯事務的美國智庫「外交政策研究所」（FPRI）資深研究員勞勃．李（Rob Lee）在推特上分享影片，稱當地民眾於克里米亞半島西側海岸拍到8艘俄羅斯兩棲艦艇，疑似包括1艘「伊凡格林級」（Ivan Green-class，Project 11711）大型登陸艦、2艘「短吻鱷級」（Alligator-class，Project 1171）登陸艦和5艘「蟾蜍級」（Ropucha-class，Project 775）登陸艦；「The Drive」報導，許多分析師認為這代表俄軍有意對奧德薩發動兩棲攻勢。

在烏克蘭南部刻松（Kherson）成為首座淪陷的大城市後，許多專家認為奧德薩將成為俄軍的下一個主要目標。詹氏（Janes）防務刊物的蘭茲（James Rands）指出，若烏克蘭的黑海貿易與補給線遭到切斷，將對該國造成巨大影響，部分重要軍事設備也難以獲得補充，如烏克蘭宣稱多次出擊獵殺俄軍車輛的土耳其製TB2無人機，便是以海路運入該國。

退役英國皇家空軍少將、國防諮詢公司「Universal Defence and Security Solutions」成員貝爾（Sean Bell）則認為，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能希望接管整個烏克蘭，因此南部海岸將成為後續管理與運用該國領土的關鍵區域。

不過蘭茲指出，雖然俄羅斯能夠發動兩棲攻擊，但其對奧德薩的威脅可能還不如戰車營；貝爾也表示，俄軍表面上雖擁有數量龐大的部隊，但從現有表現來看，其戰力相當值得懷疑，且就算俄軍最終佔領整個烏克蘭，已展現激昂奮戰精神的當地人恐怕也不會讓普丁好過。