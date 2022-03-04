吳姓男子和李姓女友的弟弟分租公寓居住，但2人有宿怨，前年吳男酒後返家，看到李男躺在沙發上，突然抓狂拿出折疊刀猛砍，李妻聽聞聲響出房察看，目睹客廳四處有血跡，嚇得回房鎖門，幸經其他室友報警送醫，李男才倖免於死，台北地檢署4日依殺人未遂罪起訴吳男。

檢警調查，27歲吳男與女友、女友弟弟李男夫妻，以及其他室友分租北市八德路四段的1處公寓，吳男因懷疑曾遭李男檢舉槍砲，與李男有宿怨，前年10月24日上午，吳男和女友酒後回家，看到李男躺在客廳沙發上，吳男要求李男讓出客廳空間，雙方引爆衝突。

吳男持刀在客廳一路追砍李男，甚至朝李男頭部劈砍，期間李妻聽聞聲響出房門查看，看到客廳留下大片血跡，嚇得躲回房內關門，其他室友直到吳男離開後報警，並將李男送醫急救，李男倖免於難。

事後吳男和女友向警方投案，供稱是李男先瞪他挑釁，才會發生肢體衝突，他被被吳男打傷，才拿刀砍李男，反控李男涉嫌傷害罪。檢方調查後，今依殺人未遂罪起訴吳男，吳男反控李男傷害罪部分，因罪嫌不足，不起訴李男。

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