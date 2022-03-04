上海商業儲蓄銀行榮譽董事長榮鴻慶昨天晚間於香港家中逝世，享嵩壽100歲。掌舵上海商銀30年的他，推動這家百年老店持續開枝散葉，在兩岸三地金融圈，扮演重要地位。

榮鴻慶是清末民初著名企業家榮宗敬之子，榮宗敬於民國9年入股上海商銀，一手推動榮家事業版圖從紡織、麵粉等正式跨足金融業。

國共內戰後，榮家被迫分產，榮鴻慶堂兄榮毅仁留在對岸，最高曾任中華人民共和國副主席，上海商銀則隨政府遷台，於1965年6月對外營業，不僅成為唯一自中國大陸遷台復業的民營銀行，也是台灣各民營銀行中歷史最悠久者。

榮鴻慶生於1923年，堪稱台灣最資深的銀行董事長，於上海商銀1965年在台復業前便擔任董事，1976年擔任常務董事，1983年擔任副董事長，主持營運發展，1991年起擔任董事長，一直到2021年才卸任，擔任上海商銀董事長長達30年，期間榮鴻慶一手推動上海商銀於2018年股票上市，讓低調、神秘的榮家成為外界關注焦點。

榮鴻慶在上海商銀主政期間，開疆闢土，為企業注入新文化，帶領上海商銀在激烈競爭的金融圈中闖出一片天，上海商銀上下肯定他帶領銀行由保守轉為穩健積極經營作風，增設分行、擴大服務，將國內分行由2家增至72家，並布局亞太，積極拓展國際金融版圖，前往香港、越南、新加坡及中國大陸設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南設立代表人辦事處。

榮鴻慶生前定期往返台港兩地，據上海商銀內部人士透露，他自COVID-19疫情爆發後就沒來過台灣，今年2月21日榮鴻慶才在香港歡度農曆生日，與家人慶祝百歲大壽，氣色相當好，豈料昨晚突然在睡夢中離世，令員工相當不捨。

榮鴻慶生前厚待員工，秉持以人為本一家親經營理念，更開放員工認購上海商銀股票。上海商銀表示，榮鴻慶過世後，他生前於台北總行的辦公室將會維持原來的擺設，但會放上榮鴻慶的照片，讓現職、退休員工前來致意。