俄羅斯持續揮軍進攻，2日宣布奪下烏克蘭南部大城刻松（Kherson），隨即又封鎖港口城市馬立波（Mariupol），徹夜炮火猛烈攻勢，當地數以萬計的人民被迫逃亡。外媒昨晚(3)公開一段殘不忍賭的畫面，一對父子檔在逃亡路上衰遇俄軍包夾，而這位父親布拉文科(Oleh Bulavenko)當場遭俄軍攻擊掃射，影片中只聽見兒子不斷哀嚎:「爸爸再忍耐一下…你不能死…」
綜合「自由歐洲電台」(Radio Free Europe)及《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，一對父子在逃亡路上行經基輔郊外的鄉間小路，兩人邊開車邊談論窗外斷垣殘壁的景象。突然急促的煞車聲一切變了調，恰巧碰上要從市區撤軍的俄羅斯坦克，只見對方逼迫他們下車投降，試圖逃跑的兩個人各自找了掩護，兒子一個箭步幸運的躲到車後頭，不幸的是，下一秒傳來連續的射擊聲響。「爸爸!爸爸!你還在嗎?」兒子說，畫面中只見父親布拉文科躺在地上奄奄一息，子彈穿過了車，也擊中了布拉文科，最後沒能逃離死劫。
據悉這樁悲劇是上周發生的，上月24日戰爭開打時，這對父子檔其實就已經離開市區，只不過為了帶回還留在基輔家裡的寵物狗狗，才又回來。沒想到這一趟旅程讓兩人從此天人永隔。一段段令人心碎的畫面不斷在網路上流傳，再次揭露普丁聲稱絕不傷害人民的幌子，這條血腥的漫漫長路似乎沒有隨著俄烏第二次談判迎來和平曙光。
文章來源：'Dad, Please Don't Die!': Harrowing Video Captures Deadly Russian Attack On Ukrainian Father And Son
文章來源：'Please don't die, Dad': Son clings to his fatally wounded father after family is cut down by Russian tank fire on a country lane - as Putin blames civilian deaths on 'gangster' Ukrainians using 'human shields'
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