人才招募向來是金融保險業最重視的核心項目，面對年後轉職潮與畢業季的來臨，徵才大戰已拉開序幕，富士達保經近日在台中世貿盛大舉辦「富士達增員戰鬥營」，邀請頂尖業務員擔任講師傳授技巧與經驗，結合高質量的課程教材與應用闖關，現學現賣，讓業務員在短時間內大幅提升專業能力，組織屬於自己的一片藍海。

近年壽險公司業務員轉向保經公司發展的比例逐漸上升，目前國內保經公司約300家，在人才競爭激烈的時代中，富士達保經憑藉三大優勢持續增員不斷。

第一，高額財務津貼，分別針對業務新秀與老手訂製專屬獎勵，優於業界的佣金發放制度(最高無上限)與高額財補，讓努力的人一分耕耘三倍收穫；第二，完善紮實教育訓練，對人才投資是富士達保經屹立不搖十餘年的不二法門，自創「五大學院、三大研究所」課程機制，從行銷管理到財稅領域，讓每個人都能成為頂尖的代名詞；第三，便利可靠AI機器人智能助理，富士達已全面運用金融科技提升獨立作業的能力，舉凡任何行政資源都能透過AI機器人智能助理處理完成，省時又方便。

富士達保經董事長廖學茂表示，富士達將各大保險公司的制度優勢結合，創造優於業界的專屬方案，並提供高額財務津貼，讓新手或是老手都可以得到最好的發展；良好的企業形象，也讓我們領先市場代理優勢商品，搶占商機邁向千萬年薪。

近年來大眾對於保險經紀人的認同度非常高，可以將優質的保險經紀人想像成一家金融百貨公司，銷售著多樣化的保險商品，以公平客觀的原則為每個客戶量身規劃方案，完美解決生活的風險問題。

目前富士達保經業務大軍將近3000人，優秀人才的招募向來是富士達最重視的一塊，只要積極正向、勇於挑戰，每個人都能創造高額收入，未來富士達也將保持最高標準，投注資源培育業務人才，朝向人員倍增、業績百億的目標持續邁進，樹立業界優質標竿。