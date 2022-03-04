俄烏開戰，外資也伺機而動瞄準台股。金管會4日公布最新外資動態，據金管會統計至2022年2月底止，2月外資淨匯入12.01億美元，外資已連四月淨匯入共達161.1億美元，約合新台幣4529.3億元，也是近三年唯一2月淨匯入，顯示俄烏開戰後，資金開始尋求物美價廉的標的，而基本面佳的台股誘人，外資先行來卡位。

據金管會統計，今年2月單月，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約12.01億美元、陸資累計淨匯出約0.05億美元，合計淨匯入11.96億美元，而累計今年以來至2月28日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約52.61億美元、陸資累計淨匯出約0.15億美元，合計淨匯入52.46億美元，約新台幣1475億元。

就存量來看，累計到今年2月底止，外資累計淨匯入約2348.16億美元，較今年1月底增加約12.01億美元；陸資累積淨匯入約0.26億美元，較今年1月底減少約0.05億美元。

不過，進一步來看外資買賣股票的動作，隨著俄烏戰事開打，外資加速獲利了結、先求「落袋為安」。據金管會統計，截至今年2月28日止，外資累計賣超上市股票約新臺幣1601.07億元、累計賣超上櫃股票約新臺幣333.05億元，合計上市櫃賣超達1934.12億元，光是二月就賣超1505.15億元，是元月428.97億元的3.5倍。

陸資也是獲利了結。截至今年2月底止，累計賣超上市股票約新臺幣9.06億元、累計賣超上櫃股票約新臺幣2.62億元，合計賣超11.68億元。

事實上，外資從去年就開始大舉進台。2021年全年共淨匯入210.5億美元(折合新台幣約5814億元)，創下史上單年第五大金額，也創2009年、12年以來單年最大淨匯入量。

展望今年，金管會日前信心喊話指出，台灣基本面良好，各項數據正面。元月上市櫃營收佳，上市公司營收比去年同期成長8.9％、上櫃營收年增率也達10.2％，目前看到上市和上櫃公司營運狀況持續成長中，外資持續淨匯入卡位。