本(111)年適逢馬偕博士來臺150週年，為感念其對臺灣的奉獻，中華郵政公司特以馬偕博士肖像為題材，搭配「淡水禮拜堂」及「滬尾偕醫館」圖案，訂於111年3月9日發行「馬偕來臺150週年紀念郵票小全張」1張，內含面值28元郵票1枚。

馬偕博士為加拿大長老教會首任海外宣教師，1871年由加拿大啟程，1872年3月9日抵達淡水。馬偕博士於1879年創辦「滬尾偕醫館」，為臺灣北部最早西式醫院，1882年創立「理學堂大書院」（簡稱「牛津學堂」），引進西方科學知識，並於1884年興建「淡水女學堂」，開啟女子教育之先河，在臺近30年對宣教、醫療和教育極具貢獻。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於3月7日發售；另製作預銷首日戳小全張封於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。