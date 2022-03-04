臺灣日本關係協會及公益財團法人日本臺灣交流協會4日簽署「關於臺日間食品安全合作及促進食品進出口備忘錄」。食藥署長吳秀梅表示，備忘錄有助於確保食品進出口的安全以及通關順利。

食藥署日前公告「停止輸入查驗日本食品品項別及其生產製造地區」，並發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，讓福島等5縣食品有條件開放進口。4日在日本食品進口上又有新進度，食藥署指出，備忘錄有助於臺日經貿關係進一步深化，促進相互瞭解。

食藥署表示，未來將各自設置聯繫窗口，且6個月定期召開一次會議，確保與WTO相關規則一致且符合科學根據。吳秀梅說，主要與會成員為食藥署人員，會看討論的產品屬性，不排除也會有農委會成員參與。

原先福島、茨城、櫪木、群馬、千葉五縣食品全部禁止進口，現在改以品項管制，包含日本本地限制流通產品品項，及福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜仍禁止進口；其餘品項皆可輸入，但必須附產地證明與輻射檢驗證明。

至於相關5縣食品是否進入台灣？吳秀梅說，目前還沒有福島等5縣食品的查驗申請。