「不死鳥」郭泓志被認為是台灣棒壇不世出的天才左投，日前接受專訪時卻自嘲球員生涯因為不認輸、愛硬拚，「做了很多次笨蛋！」還虧自己退休後投入健身與運動訓練產業，也沒學到教訓，「疫情期間開店我蠻後悔的。」然而細細咀嚼小小郭這套「笨蛋哲學」，卻隱約有種「大智若愚」的味道。

「我跟王建民常聊到，如果能重來，有現在的資訊和觀念，我們說不定會更強，受傷風險降低，可打更久。」郭泓志笑說，或許正因為有像他這樣的笨蛋，才有足夠的醫學案例，讓人們更了解運動傷害，也希望像他經歷左手8次開刀的痛，後人不會再重複。

郭泓志是台灣棒壇公認的天才球員，卻也是經歷最多傷病、手術的代表性人物。他在中央社Podcast「空中小客廳」節目中透露，即使2018年底結束球員生涯，仍想搞清楚自己為何這麼容易受傷，透過研究專業訓練課程才逐漸找到答案。

「我比較不認輸，喜歡挑戰，但挑戰要在對的時間。」郭泓志在節目中舉例，若只有投50公尺的能力，卻硬要拚100公尺，「那不是勇於挑戰是笨蛋。」當然就容易受傷了。

郭泓志退休後已經開了兩間健身房。（中央社）

小小郭現在開健身房當老闆，儘管自嘲又做了件蠢事，在疫情期間開了第2家店，但他認為這或許跟原本的球員身分有關，自己不喜歡看得太細、等到事情都規畫好才執行。

「做就對了，你做才會有回饋。」儘管已經變身「郭老闆」，小小郭仍有從開刀中領悟的經營理念，「做事業也是這樣，就是先做嘛，不行就不行，失敗就跟開刀一樣，中間只要學到一些工具，我覺得都是累積經驗的效果。」

先做再說！或許就是這樣的「戇膽」，讓郭泓志過去在美國大聯盟，即使面對「全壘打王」邦茲（Barry Bonds）等強打，仍能用速球豪邁對決，現在也用同樣的豪氣，來面對脫下手套後的新事業。