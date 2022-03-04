漁權會推動友善漁耕，不抽地下水、不用藥，岸邊不用除草劑，合作養殖戶要人工除草。（漁權會提供／劉秀芬台南傳真）

漁權會推動友善漁耕，已有10戶養殖戶40口魚池加入。（漁權會提供／劉秀芬台南傳真）

沿海養殖虱目魚不抽地下水、不用藥可不可行？台南一群養殖戶與台南市第一漁權會漁業生產合作社試驗4年，參加的人愈來愈多，收穫的虱目魚製成的加工品也受重視生態、食安的消費者認同，在去年疫情期間，合作社業績還倍增。

漁權會30多年前成立，由北門、學甲、將軍、七股、佳里等區的漁民共同組成，原本是為了解決虱目魚盛產期供需失調造成魚貨滯銷、價格崩壞等問題，由行政院補助興建水產加工廠，收購虱目魚後製成加工品。

為了讓消費者買的放心也吃得安心，漁權會思考如何改善漁民用藥習慣，同時解決抽取地下水養殖造成的環境問題，2019年透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的多元就業發展方案，開始推動自然生態養殖工法。

漁權會專案經理郭雅郁表示，計畫一開始從先從台61線沿線養殖戶合作，請專家學者一起來說服漁民，以生態養殖工法改善傳統養殖習慣性用藥的模式，同時減少漁民收取地下水，延緩地層下陷。

漁民必須以光合菌穩定水質，並適時的投餵益生菌來強健魚體，增強免疫能力，進而達到無用藥的標準。此外，對於環境管理，漁權會也要求堤岸雜草不可使用殺蟲劑，需用人工除草，雖然增加許多人力，但也更確保食用安全。

郭雅郁說，剛開始試驗時，也不知效果如何，只好說服有較多口魚池的漁民提供1口合作，讓漁民對照傳統養殖與生態養殖的差異，而且以高於市場行情收購，讓漁民沒有後顧之憂，第1年只有3戶9口魚池參加，現在邁入第4年，已有10戶40口，還有養殖戶主動要求加入。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，推動多元培力就業計畫不只是補助單位相關人員費用而已，還會導入諮詢輔導資源，從產品開發或包裝設計、行銷規畫、生產管理或標準化作業流程建立等，聘請專家學者量身提供建議，為幫申請單位增加曝光機會，分署也會舉辦線上市集活動。

郭雅郁表示，自然生態養殖法產品推出後，受到許多有相同理念的消費者支持，因此銷路愈來愈廣，也讓漁權會更有信心擴大推廣。