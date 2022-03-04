位於阿里山國家森林遊樂區阿里山工作站前櫻王旁的阿龜櫻目前雖已過盛開期，但仍吸睛。（張亦惠攝）

嘉縣阿里山鄉中興製茶所附近整排盛開的昭和櫻，雖已開始凋謝，但仍有看頭。（張亦惠攝）

位於阿里山國家森林遊樂區阿里山工作站前的染井吉野櫻櫻王目前含苞待放，3月10日花季開鑼時預計開花3到4成。（張亦惠攝）

春天到來，嘉義縣大阿里山區百花齊放，阿里山花季下周四開鑼，目前阿里山公路沿線昭和櫻正盛開中，中興製茶所花況已過滿開，但整片粉色櫻花仍氣勢十足，眾所矚目的阿里山國家森林遊樂區內工作站前的染井吉野櫻王目前含苞待放，盛開美景指日可待。

阿里山國家森林遊樂區內的櫻花花況，包括粉色系的阿龜櫻及白色的唐實櫻都已進入尾聲，阿里山工作站前的阿龜櫻已過盛開期，開始慢慢凋謝、長出綠芽，但仍有不少遊客前往拍照。

眾所矚目的染井吉野櫻王過去幾年花況不佳，自去年樹醫詹鳳春團隊進駐為櫻王醫治簇葉病，改良土壤、修剪病枝等作業，雖現在櫻王尚未盛開，但觀察其枝條上已有滿滿花苞，若天氣條件適宜，今年櫻王可望重現風華。

嘉義林管處副處長李定忠說，阿里山國家森林遊樂區內有32種櫻花品系、總數近2500株，也有其他接下來持續一周3月10日花季開幕當天預估染井吉野櫻王約開3至4成，滿開期約落在3月中下旬左右，其他染井吉野櫻在櫻王開花後陸續盛開。3月底至4月有大島櫻、重瓣花系的櫻花及玉山杜鵑、紫藤等陸續登場。

大阿里山區的櫻花自去年12月開始不同品種陸續盛開，近來隙頂、石棹地區的昭和櫻滿開中，漫步在雲端的阿里山版主黃源明表示，今年昭和櫻花期並未統一，是由中興製茶所先盛開，再來是櫻之道、長青居，石棹加油站附近最晚盛開。

黃源明說，長青居的昭和櫻目前盛開中，加上民宿內的紫藤花預計下周就盛開，有機會同時觀賞到兩種花；巃頭明隧道和石棹加油站沿線周邊整排滿開的昭和櫻也非常壯觀；中興製茶所部分雖已過滿開期，但整排昭和櫻還是相當有氣勢。