2022台灣國際蘭展即將於3月26日登場，目前正展開相關的宣傳活動。不過，國際蘭展放置在台南火車站出口的宣傳攤位，背板卻使用俄羅斯聖瓦西里大教堂的圖像，值此俄羅斯入侵略烏克蘭之際，讓許多民眾深覺不妥。市府農業局得知後，將要求主辦單位盡速撤除或更換。

台灣民眾黨北中西區主任江明宗接獲民眾反映，指俄羅斯入侵烏克蘭，引發國際高度關注，市長黃偉哲才剛宣布捐出1月所得力挺烏克蘭，但台南市政府指導的台灣國際蘭展宣傳活動中，卻使用俄羅斯意象，屆時國際來賓前來參觀時，一定會引發議論。

江明宗認為，台灣國際蘭展並不是只針對俄羅斯舉辦的活動，在這個敏感的戰爭期間，應該避免使用任何跟俄羅斯有關的圖像進行宣傳；他還進一步要求，市府指導的所有國際活動，都應該徹底檢討宣傳素材的使用，避免讓台南跟俄羅斯產生連結，已經存在的宣傳圖像更要盡速移除。

市府農業局長李建裕回應說，將立刻通知主辦台灣國際蘭展的台灣蘭花產銷發展協會，盡速撤除更換。